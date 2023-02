Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (27.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Starke Zahlen hätten der T-Aktie in der vergangenen Woche ein neues Mehrjahreshoch beschert. Vor allem die Tochter T-Mobile US bleibe der Wachstumsmotor und treibe auch den Kurs der Mutter immer wieder an. Eine andere Beteiligung habe sich dagegen deutlich schlechter entwickelt als gedacht.Deutsche Telekom-CEO Tim Höttges habe die Beteiligung an BT in der Financial Times als "größten Fehler" bezeichnet, den er je gemacht habe. Er bereue den Deal aus dem Jahr 2015, bei dem sich der DAX-Konzern mit 5,6 Mrd. GBP an den Briten beteiligt habe. Fast 4 Mrd. GBP an Wert sind seitdem verloren gegangen."Es war zu früh und ich habe nicht alle Hindernisse rund um BT verstanden", habe Höttges in dem Gespräch eingestanden. Trotz der verlorenen Milliarden habe Höttges betont, dass er "das Geld zurückbekommen wird" und er eine "klare Vorstellung" von den Optionen habe.Die T-Aktie bleibe auf Kurs, das Fiasko in Großbritannien sei längst eingepreist. Die Bewertung lasse bei der Aktie noch Luft nach oben. Anleger sollten unverändert an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link