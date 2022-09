Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,032 EUR -0,35% (16.09.2022, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,10 EUR +0,07% (16.09.2022, 09:15)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (16.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In dem weiterhin von steigenden Zinsen und Rezessions-Ängsten geprägten Marktumfeld bleibe die Aktie der Deutschen Telekom ein Fels in der Brandung. Nach einer Investorenkonferenz sähen die Analysten auf breiter Front unverändert viel Potenzial für den DAX -Konzern und würden den Daumen für die T-Aktie heben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Deutsche Telekom auf "buy" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Alles in allem kennzeichne den Sektor eine größere Preisgestaltungsmacht als früher, so Analyst Andrew Lee. Gepaart mit weniger Regulierungsdruck, sollte das Wachstum und die Ergebnisse der Unternehmen antreiben.Die Schweizer Großbank UBS habe die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 26 Euro bestätigt. Der deutsche Telekommarkt sei günstig und biete Wachstumschancen für die operativen Gewinne (EBITDA) nahezu aller Anbieter, so Analyst, Polo Tang. Die Aktien der Deutschen Telekom blieben sein Favorit, das Unternehmen sei am optimistischsten und dürfte in der Zukunft mit positiven Überraschungen aufwarten.Bei Berenberg gehe der Daumen mit einem Kursziel von 27 Euro ebenfalls weiter nach oben. Die Aktivitäten mit Geschäftskunden wachse im Heimatland jährlich um 1 bis 2 Prozent, so Analyst Usman Ghazi. Hier wüchsen zudem die IT-Dienstleistungen stärker als das Mobilfunkgeschäft. Sorgen nach negativen Aussagen von AT&T , Orange und BT Group seien aber nicht gerechtfertigt.Die Deutsche Bank sehe die Aktie weiterhin erst bei 29,50 Euro fair bewertet. Zwar habe sich die Aktie zuletzt recht gut entwickelt, doch die Telekom sei immer noch anormal schwach bewertet, wenn das US-Geschäft herausgerechnet werde, so Analyst Robert Grindle.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.