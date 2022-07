Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (24.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Während die Börsen nach der Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen und dem deutlichen Zinsschritt der EZB auf eine starke Woche zurückblicken würden, habe die T-Aktie Verluste hinnehmen müssen. Das jüngst erreichte Mehrjahreshoch sei mittlerweile wieder weiter entfernt. Es gebe Gründe für den Rücksetzer.Stark belastet hätten v.a. die schwachen Zahlen der US-Wettbewerber. Sowohl AT&T als auch Verizon hätten die Erwartungen mit ihren Quartalszahlen deutlich verfehlt und an der Börse massiv an Wert verloren. Das schüre die Angst, dass auch die wichtige Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US enttäuschen könnte.In der kommenden Woche, am Mittwoch, dem 27. Juli, veröffentliche sie Quartalszahlen. Mit Spannung werde insbesondere auf die Kundenentwicklung geblickt. Da die US-Tochter das große Zugpferd der Deutschen Telekom sei und nach dem Verkauf der Funktürme dort auch die Mehrheit übernommen werden solle, sei die schwache Entwicklung der US-Telekombranche auch eine Belastung für die T-Aktie.Aber auch allgemein habe sich das Sentiment für die zuletzt robusten T-Aktie eingetrübt. Da die Anleger zunehmend wieder mehr Risiko eingehen würden, würden sie sich von den defensiven Papieren im Depot trennen. Die Telekombranche habe zwar ein stabiles und inflationsgeschütztes Geschäftsmodell - die großen Wachstumsraten würden jedoch nicht winken. Sollte der Bärenmarkt enden und die Börse ein Comeback starten, dürften deshalb andere Aktien zu den Top-Gewinnern gehören.