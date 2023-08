Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,84 EUR -0,15% (10.08.2023, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,862 EUR -0,11% (10.08.2023, 09:08)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Telekom habe nach ihrer Tochter T-Mobile US ebenfalls die Jahresziele feingeschliffen. Für 2023 solle nun ein branchenübliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) von 41,0 Milliarden Euro zustande kommen, wie das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitgeteilt habe. Das sei aber nur minimal mehr als bislang avisiert.Das Ziel für den freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) bleibe bei mehr als 16 Milliarden Euro. Bereits vor zwei Wochen hätten die Amerikaner Hand an ihren Ausblick gelegt. In der Vergangenheit sei der Mutterkonzern aus Bonn dann regelmäßig gefolgt.Unterdessen habe die Telekom in Deutschland im zweiten Quartal unter eigenen Marken 319.000 Mobilfunkkunden für sich gewonnen - fast zwei Drittel mehr als Analysten erwartet hätten. Der Wettbewerber Telefónica Deutschland (O2D) ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ) habe einen ähnlich starken Zuwachs gemeldet, während der britische Konkurrent Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) netto 24.000 Verträge gezählt habe.Auf Konzernebene sei der Umsatz des zweiten Quartals gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent auf 27,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Das habe vorrangig an schwächeren Verkäufen von Endgeräten gelegen, von denen bei Telekomunternehmen kaum etwas hängen bleibe. In den USA fahre T-Mobile zudem das Leasing von Mobilfunk-Endgeräten zurück. Mit Dienstleistungen wie Sprach- und Daten-Übertragungen würden sie dagegen deutlich mehr verdienen. Der Service-Erlös sei um 1,4 Prozent gestiegen.Entsprechend sei das operative Ergebnis inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) der Monate April bis Juni um 1,5 Prozent auf gut 10 Milliarden Euro gestiegen. Unter dem Strich habe die Deutsche Telekom mit 1,5 Milliarden Euro gut 5 Prozent mehr verdient.Neueinsteiger warten ein positives Chartsignal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 10.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.