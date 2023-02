Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

20,425 EUR -0,95% (15.02.2023, 14:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

20,44 EUR -0,34% (15.02.2023, 14:17)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom bleibe weiter voll auf Kurs. Im freundlichen Marktumfeld habe der Magenta-Titel am Mittwoch einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch erreicht und zwischenzeitlich so hoch wie seit 2001 nicht mehr notiert. Die Vorzeichen stünden auch gut, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei.Bei 20,79 Euro habe die Telekom-Aktie im Tagesverlauf notiert - der höchste Stand seit mehr als 21 Jahren. Immer wieder habe der DAX-Titel in den vergangenen Monaten neue Höchststände markiert, Rücksetzer hätten sich stets als gute Kaufgelegenheiten erwiesen. Es gebe zwar nach wie vor dynamischere Werte als die Telekom, doch kaum eine Aktie im DAX habe sich in der jüngeren Vergangenheit so konsequent und stabil nach oben bewegt.Gründe für weiter steigende Kurse gebe es einige. Die optimistischen Experten würden auf breiter Front höhere Ziele ausrufen, die wichtige Tochter T-Mobile US bleibe in der Erfolgsspur, ein hoher Cashflow und attraktive Dividenden würden von einem krisensicheren Geschäftsmodell zeugen und die Bewertung sei trotz der jüngsten Kursgewinne unverändert attraktiv.Die T-Aktie bleibt auf der Kaufliste - Anleger geben kein Stück aus der Hand und setzen darauf, dass es weitere Hochs geben wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.