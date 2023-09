Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld der laufenden Woche habe sich die Aktie der Deutschen Telekom als einer der stabilsten Werte präsentiert. Der DAX-Titel habe dabei von guten Nachrichten aus den USA profitiert, wo die wichtige Tochter T-Mobile US ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt habe und erstmals eine Dividende zahlen wolle. Die Deutsche Bank lobe die Entwicklung und bestätige die Einstufung für die T-Aktie auf "buy" und belasse das Kursziel bei 29 Euro.Als Wachstumsmotor der Deutschen Telekom sei T-Mobile US schon seit Jahren von großer Bedeutung. Künftig würden der Mutter sogar noch hohe Barmittel von der US-Tochter zufließen. Sinke die Zahl der Aktien, könnten zudem eigene Anteile an T-Mobile verkauft werden, ohne die eigene Mehrheitsposition zu gefährden. Das sollte am Markt gut ankommen. Gelinge der Ausbruch über die Hochs von Ende Juni und Juli bei rund 20,10 Euro, wäre das ein starkes Kaufsignal. Das Jahreshoch bei 23,13 Euro könnte dann schnell wieder in den Fokus rücken, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: