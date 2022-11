Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,798 EUR +0,54% (25.11.2022, 16:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,802 EUR +0,51% (25.11.2022, 15:58)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bei der T-Aktie sehe es nun wieder richtig gut aus. Noch zuvor habe sie trotz des freundlichen Gesamtmarkts zu kämpfen gehabt. Nach einer leichten Korrektur auf hohem Niveau habe das Papier des Bonner Konzerns nun jedoch wieder losgelegt und befinde sich auf Rekordjagd. Diesen Aspekt sollten Trader aber unbedingt im Auge behalten.Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie Mitte Oktober die 200-Tage-Linie bei 17,80 Euro schließlich nachhaltig habe überwinden können, habe sie infolge des Kaufsignals über 13% zugelegt. Anfang November habe sie somit das Rekordhoch bei 19,61 Euro geknackt.Wenige Tage darauf sei eine Korrekturbewegung erfolgt. Hierbei habe aber die Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 18,58 Euro erfolgreich getestet werden können, sodass der Titel erneut Fahrt habe aufnehmen können. Zwar sei er dabei über die Hürden an der Horizontalen bei 19,30 Euro und über das Mehrjahreshoch bei 19,80 Euro gesprungen, doch das Kaufsignal stehe auf wackeligen Beinen. Während des Sprungs über die eben genannten Marken habe das Handelsvolumen immer weiter abgenommen. In der Vergangenheit habe dies meist auf einen Fehlausbruch hingewiesen. Solange das Volumen innerhalb der nächsten Tage nicht überdurchschnittlich ansteige, sei die Gefahr von Rücksetzern hoch. In den Fokus würden dann wieder der Bereich um 19 Euro rücken, darunter biete der GD50 Halt.Die Deutsche Telekom-Aktie habe sich zuletzt sehr stark präsentiert. Auch wenn die Gefahr kurzfristiger Rücksetzer hoch sei, bleibe "Der Aktionär" weiterhin optimistisch. Nicht zuletzt die günstige Bewertung sowie ein krisensicheres Geschäft würden für das Papier sprechen. Insbesondere konservativ orientierte Anleger seien mit dem DAX-Titel gut beraten. Ein Stopp bei 15,80 Euro sichere die Position nach unten ab, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.11.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: