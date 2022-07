Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,206 EUR +0,11% (11.07.2022, 15:37)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,176 EUR -0,21% (11.07.2022, 15:11)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die T-Aktie glänze noch immer im Vergleich zum DAX mit Relativer Stärke. Der Verkauf der Funkturmsparte, Gerüchten zufolge möglicherweise an ein Konsortium um den Finanzinvestor KKR, beflügele den Titel. Mittlerweile stehe das Papier des Bonner Konzerns jetzt erneut an einer sehr wichtigen Marke. So könnte es weitergehen.Im Juni sei es bei der T-Aktie ordentlich zur Sache gegangen. Nach einer deutlichen Korrektur habe sie eine V-förmige Erholungsbewegung hingelegt und stehe damit erneut inmitten der massiven Widerstandszone zwischen 18,92 und 19,39 Euro. Nachdem der Titel nun seit einer Woche um einen Ausbruch über diesen Bereich kämpfe, würden sich inzwischen die Anzeichen mehren, dass er wohl nochmals abprallen könnte. Denn unter zurückgehender Aufwärtstrendintensität und abnehmendem Handelsvolumen sei der Kurs zuletzt in immer enger werdenden Spannen um das mögliche Ausbruchsniveau geschwankt. Das wiederum seien Hinweise darauf, dass die T-Aktie auf kurze Sicht nochmals an die seit April ausgebildete Aufwärtstrendlinie bei etwa 18,60 Euro zurücksetze. Solange diese Unterstützung jedoch halte, stehe die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Ausbruchsversuch gut.Die gesamte Telekombranche erweise sich in schwierigen Börsenzeiten wieder einmal als stabiler Sektor. Auch wenn die T-Aktie den Sprung über das Mehrjahreshoch nicht schaffen sollte, seien die mittel- bis langfristigen Aussichten nach wie vor bleiben. Konservative Anleger sollten weiterhin an Bord bleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2022)Hinweis auf InteressenkonflikteAktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: