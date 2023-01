Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

20,32 EUR -1,29% (18.01.2023, 15:23)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

20,325 EUR -1,26% (18.01.2023, 15:08)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In den vergangenen Handelstagen sei die T-Aktie praktisch von einem Mehrjahreshoch zum nächsten geklettert. Am Mittwoch müsse der DAX-Titel nun erstmals wieder einen Rücksetzer hinnehmen und gehöre zu den schwächeren Werten im deutschen Leitindex. Dabei zeige sich die Deutsche Bank sehr bullish. Analyst Robert Grindle bezeichne die T-Aktie als den besten europäischen Telekomwert. Dieser bleibe auch 2023 attraktiv. Das Kursziel laute 29,50 Euro und liege damit satte 45% über dem aktuellen Niveau. Entsprechend laute die Einstufung weiterhin "buy".Während positive Analystenstimmen immer wieder für Impulse bei der Deutschen Telekom sorgen würden, müssten sich Anleger bis zu den Jahreszahlen noch etwas gedulden. Erst am 23. Februar öffne der Bonner Konzern seine Bücher und berichte über das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. Würden die Zahlen wieder einmal gut ausfallen, könnte spätestens dann der Startschuss für eine weitere Aufwärtsbewegung fallen."Der Aktionär" bleibe für die Deutsche Telekom positiv gestimmt. Das robuste Geschäftsmodell, die starke US-Tochter, hohe Dividenden und eine attraktive Bewertung würden für den Titel sprechen. Anleger könnten auch dank des starken Chartbilds weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link