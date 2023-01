Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,978 EUR -1,51% (20.01.2023, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,848 EUR -1,67% (20.01.2023, 09:17)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (20.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Hacker hätten sich Zugriff auf Daten von rund 37 Mio. Kunden der Telekom-Tochter T-Mobile US verschafft. Das habe das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt. Die Cyber-Attacke sei demnach am 5. Januar festgestellt worden. Mit Hilfe externer Experten sei die Quelle des Angriffs gefunden und dieser binnen eines Tages nach Bekanntwerden gestoppt worden.Die Untersuchungen würden noch laufen, derzeit gebe es allerdings keine Hinweise, dass es gelungen sei, ins System oder Netzwerk einzudringen. Dennoch habe der zum Bonner Telekom-Konzern gehörende US-Mobilfunker nicht ausgeschlossen, dass durch den Vorfall, der am oder um den 25. November begonnen habe, hohe Kosten entstehen könnten.Die Aktie von T-Mobile US sei im nachbörslichen US-Handel zunächst um gut 2% gefallen. Allerdings gehe es den Angaben des Unternehmens zufolge nicht um hochsensible Kundendaten. Nach vorläufigen Erkenntnissen seien möglicherweise Telefonnummern, Geburtsangaben und Rechnungsadressen erbeutet worden, aber keine Passwörter, Kreditkarten- oder Sozialversicherungsnummern.Die Deutsche Telekom-Aktie der habe vor wenigen Tagen ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Kurzfristig könnte die Nachricht etwas auf den Kurs drücken. Wichtig sei die Verteidigung des Ausbruchsniveaus im Bereich von 19,86 Euro. Insgesamt bleibe "Der Aktionär" jedoch ganz klar positiv gestimmt. Das robuste Geschäftsmodell, die starke US-Tochter, hohe Dividenden und eine attraktive Bewertung würden für den Titel sprechen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.