Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den USA sei Deutschland der zweitwichtigste Markt für die Deutsche Telekom. Jährlich investiere das Unternehmen hohe Milliardenbeträge in den hiesigen Netzausbau. Die Profitabilität lasse jedoch zu wünschen übrig, weshalb Timotheus Höttges, Chef des Telekommunikations-Dienstleisters, seine scharfe Kritik an den Bedingungen in Deutschland nun wiederholt habe.In einem phoenix-Interview habe der Manager die Marktgegebenheiten und Regulierungen im deutschen Telekommarkt bemängelt. Hierzulande würden alle vier bis fünf Jahre Mobilfunk-Frequenzen von der Bundesrepublik versteigert, wofür die Netzbetreiber Milliarden bezahlen würden. Diese Regulierung halte Höttges für falsch. Die Auktionen würden extrem viel Geld verschlingen, das allerdings nicht in die Infrastruktur fließe.Künftig könnten zudem Änderungen bevorstehen, bei denen unter anderem die Telekom Mobilfunkfirmen ohne eigenes Netz gegen eine Miete Zugriff auf ihre Netze gewähren müsste. Laut Höttges würden so die hohen Investitionen entwertet, wenn die Konkurrenz mit demselben Netz am Markt auftrumpfen könne. Jährlich investiere die Telekom derzeit rund fünf Milliarden Euro in den Ausbau von Netzen. Da man allerdings nicht wisse, "unter welchen Rahmenbedingungen dieses Netz gebaut wird", könnte sich das bald ändern.Ohnehin würden sich die hohen Investitionen in Deutschland aktuell nicht bezahlt machen. Diese seien nur möglich, da die Tochter T-Mobile US so gut verdiene. "Wir subventionieren sozusagen den deutschen Markt mit unserem Geschäft in den USA", so Höttges. Langfristig solle das allerdings nicht das Ziel sein. Daher könnte es passieren, dass die Telekom ihre "Chancen noch stärker im Ausland und damit vor allem in den USA" nutzen werde. Dort sei der Umsatz pro Kunde drei Mal höher als hierzulande.Die Regulierungen in Deutschland seien großer Kritikpunkt vieler Branchen. Höttges habe bereits bei der Vorlage der Zahlen vergangene Woche Kritik geäußert. Die T-Aktie notiere am Montagnachmittag derweil rund ein Prozent im Plus. Kein Wunder, stelle Höttges mit seinen Aussagen doch Investitionen in profitablere Projekte in Aussicht.