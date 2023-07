XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld gehöre die T-Aktie zu Wochenbeginn zu den stärksten Werten im DAX. Noch sei die nachhaltige Rückeroberung der 20-Euro-Marke seit dem Rücksetzer wegen des Amazon-Schocks zwar nicht gelungen. Doch eine neue Studie der Citigroup verleihe nun wieder Impulse.Die Citigroup habe ihr "Buy"-Rating für die Deutsche Telekom-Aktie bestätigt. Das Kursziel sei sogar noch einmal erhöht worden - von 25,00 auf 25,50 Euro. Auf dem gegenwärtigen Niveau entspreche dies einem Potenzial von knapp 30 Prozent.Der DAX-Titel schlage peu à peu wieder den Weg nach oben ein. Mit den bullishen Stimmen der Analysten im Rücken und angesichts des anhaltend starken operativen Geschäfts dürfte die Deutsche Telekom-Aktie zeitnah wieder in Richtung der alten Hochs klettern, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2023)