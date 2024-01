Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (29.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) für konservative Anleger ein Basisinvestment.Leicht unter den Erwartungen liegende Zahlen der wichtigen Tochter T-Mobile US hätten vor dem Wochenende für einen Rücksetzer bei der Deutschen Telekom gesorgt. Dennoch sei das Mehrjahreshoch beim DAX -Titel nach wie vor nicht weit entfernt. Einige Analysten hätten sich inzwischen auch zu den Zahlen geäußert.T-Mobile US habe im vierten Quartal 2023 wieder einmal einen deutlich höheren Zuwachs bei den Nettokunden verzeichnet als die Wettbewerber, lobe Analyst Matthias Volkert von der DZ BANK. Auch wenn die Erwartungen beim Gewinn je Aktie verfehlt worden seien, sei der Konzern auf einem "robusten Wachstumspfad". Außerdem erscheine der Ausblick für 2024 eher konservativ und könnte in den kommenden Quartalen noch angehoben werden.Zuversichtlich bleibe auch Akhil Dattani von JP Morgan. Die Kennziffern von T-Mobile US sowie der Ausblick für das laufende Jahr hätten den Erwartungen entsprochen, schreibe er in seiner ersten Einschätzung. Für die Mutter Telekom bleibe er auch deshalb bullish gestimmt und sehe das Kursziel bei 31 Euro.Die Zahlen von T-Mobile seien keine Enttäuschung gewesen, nach der Rekordfahrt zuvor hätten Anleger aber noch etwas mehr erwartet. Grund zur Sorge bestehe wegen des leichten Rücksetzers aber nicht. Das Unternehmen gewinne nach wie vor Marktanteile gegenüber den wichtigsten Wettbewerbern AT&T ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) und Verizon . Dank der Wachstumsstärke bleibe die Aktie attraktiv.Für konservative Anleger bleibt der DAX-Titel ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. Ein neues Mehrjahreshoch sollte eine Frage der Zeit sein. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: