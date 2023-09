XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Ausbruch über den GD200 - ChartanalyseFür die Aktie von Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) ging es zum Wochenauftakt um 1,4% auf 20,43 EUR nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Deutsche Telekom-Papiere am 5. April auf das bisherige Jahreshoch bei 23,13 EUR gestiegen seien, seien die Kurse anschließend nach unten abgedreht. In mehreren Abwärtswellen seien die Notierungen bis auf das aktuelle 2023er Tief bei 18.50 EUR gefallen, das am 8. August markiert worden sei. Von dort habe sich die Aktie nach oben abdrücken und in eine Erholungsbewegung übergehen können. Diese habe die Kurse zuletzt wieder über die 20-Euro-Marke und den trendentscheidenden GD200 geführt, der gestern per Tagesschluss zurückerobert worden sei.Ausblick: Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie sei der Wechsel in den formalen Aufwärtstrend zunächst geglückt. Allerdings sollte der Ausbruch nun mit weiteren Kursanstiegen bestätigt werden.Das Long-Szenario: Halte die Aufwärtsdynamik an, sollten die Notierungen jetzt auch über das Januar-Hoch bei 20,66 EUR und die 21er Schwelle steigen. Gelinge der Break, könnte sich ein Sprint an das Verlaufstief vom 13. März bei 21,13 EUR anschließen. Darüber hätten die Kurse Platz bis in den Bereich rund um 22,00 EUR, wo sich im Mai eine Schiebezone herausgebildet habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:20,465 EUR +0,02% (12.09.2023, 08:38)