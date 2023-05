Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,965 EUR +0,11% (18.05.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,835 EUR -0,80% (17.05.2023, 17:41)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Telekom floriere dank ihres starken Heimatgeschäfts. Dies gehe aus den jüngsten Quartalszahlen hervor. Auch charttechnisch bewege sich die Aktie seit Oktober 2022 kontinuierlich nach oben. Neben dem intakten Aufwärtstrend sorge ein Indikator mit einem frisch generierten Kaufsignal für Optimismus.Just mit den guten Quartalszahlen habe der Kurs letzte Woche auch die Unterseite des seit Oktober gültigen Trendkanals bei 21,19 Euro erfolgreich als Support getestet. Im Zuge dessen habe die Aktie auch die 100%-Fibonacci-Linie bei 21,83 Euro erfolgreich zurückerobert. Damit stünden die Chancen gut, dass der Kurs wieder die Oberseite des Trendkanals anlaufe.Dafür spreche auch der MACD-Indikator, der mit dem Pullback von der Unterseite des Trendkanals ein frisches Kaufsignal generiert habe. Auch der Momentum-Indikator weise mit einem Wert von 0,67 eine starke Aufwärtsdynamik auf.Das nächste Ziel befinde sich am April-Hoch bei 23,12 Euro. Gelinge auch hier der Ausbruch, sei der Weg zur 161,8%-Fibonacci-Erweiterungslinie bei 24,61 Euro frei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link