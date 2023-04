Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (04.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im weiterhin freundlichen Marktumfeld setze auch die Aktie der Deutschen Telekom ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate ungebremst fort. Am Dienstag habe der DAX-Titel einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Morgan Stanley habe sich in einer neuen Studie geäußert und rate unverändert zum Kauf.Angesichts der jüngsten Quartalszahlen habe Analyst Emmet Kelly seine Schätzungen überarbeitet. Die T-Aktie bleibe aber dank des Anstiegs von Dividende und Gewinn je Aktie sein Favorit in der Branche. Die Wachstumsrate beim Cash Flow sei herausragend. Zudem seien einige Bereiche wie das Deutschland- und Europa-Geschäft sowie die Funktürme unterbewertet. Mit dem Überschreiten der Schwelle von 50,1 Prozent bei der Beteiligung an der US-Tochter sollte dies deutlicher werden.Kelly habe sein Kursziel für die Telekom zwar von 27,00 auf 26,50 Euro gesenkt, er sehe damit aber noch immer rund 18 Prozent Potenzial bei der Aktie. Die Einstufung laute entsprechend weiterhin "overweight".Die T-Aktie kenne weiter keine Schwäche. Anleger lassen die Gewinne deshalb weiter laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Nach der Hauptversammlung am morgigen Mittwoch, den 5. April, winke zudem die Ausschüttung der lukrativen Dividende von 70 Cent je Aktie. (Analyse vom 04.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.