Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.12.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse der BNP Paribas:RückblickDie Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend und deutet mit den beiden bullischen Vortageskerzen mit dem jeweils langen unteren Schatten weiteren Aufwärtswillen an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit dem Verlaufstief vom 8. August bei 18,50 EUR und dem Abprall an der Unterstützungszone um 18,60 EUR befinde sich das Papier bereits im Aufwärtsmodus. Seit Ende Oktober bewege sich die Deutsche Telekom-Aktie dabei ununterbrochen über dem 10er-EMA und zeige damit klar Stärke.AusblickDas Papier der Deutsche Telekom dürfte den Aufwärtstrend weiter fortsetzen und Kurs auf das bisherige Verlaufshoch bei 22,72 EUR nehmen. Gehe es weiter höher, wären die nächsten Anlaufmarken bei 22,80 EUR und 23,00 EUR zu sehen. Solange die Aktie weitgehend über dem 10er-EMA notiere, seien direkt weiter steigende Notierungen zu erwarten. Rückläufe sollten wie zuvor im Bereich des 10er-EMA oder der Unterstützung um 22,10 EUR auslaufen. (Analyse vom 11.12.2023)