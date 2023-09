Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

20,54 EUR -0,22% (13.09.2023, 15:43)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

20,525 EUR -0,07% (13.09.2023, 15:28)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF).Nach einem soliden ersten Halbjahr würden die meisten Wachstumstrends intakt bleiben. Eine ambitionierte Kostendisziplin und eine weiterhin moderate Bewertung würden das Ergebnis abrunden. In der aktuellen Aufwärtsdynamik seit Anfang August sehe der Analyst weiteres Kurspotenzial.Aufgrund der vorteilhaften Positionierung innerhalb des Digitalisierungtrends, des weiterhin attraktiven Sektorumfelds und der durchaus ambitionierten Kostendisziplin erachte der Analyst das Unternehmen als solide aufgestellt, um dem inflationären Gegenwind weiterhin gut zu überstehen. Auch bei der Performance habe die Deutsche Telekom noch Luft nach oben, insbesondere im Vergleich zum DAX.Daher sieht Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, trotz der Erholungsbewegung seit August weiterhin Potenzial und hält an seiner bisherigen Kaufempfehlung fest, passt aber das Kursziel auf EUR 23,00 von zuvor EUR 24,00 je Aktie an. Das ermittelte Kursziel basiere auf einem gemischten Multiple-Ansatz, wobei die Daten auf Konsensschätzungen beruhen würden. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: