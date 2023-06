Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich stabilisiert. Am Mittwoch sei die T-Aktie rund zwei Prozent angesprungen, nachdem die Citigroup ihre Kaufempfehlung bestätigt habe. Auch das Kursziel bei 26 Euro habe die US-Bank nicht verändert. Analyst Georgios Ierodiaconou sehe in dem jüngsten Kursrückgang sogar eine attraktive Kaufgelegenheit.Rund zwei Wochen sei es her, dass Amazon angekündigt habe, möglicherweise in den US-Mobilfunkmarkt vorstoßen zu wollen. Der Citi-Analysten rechne jedoch nicht damit, dass Amazon sich Marktanteile unter den Nagel reißen könne und bleibe optimistisch.Damit befinde er sich in bester Gesellschaft. Denn auch die große Mehrheit der von Bloomberg befragten Analysten sehe viel Potenzial bei der T-Aktie. Nur drei von 26 würden nicht zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 26,12 Euro und damit rund 35 Prozent über dem gegenwärtigen Kurs.Aus technischer Sicht stünden die Chancen gut, dass die T-Aktie nun wieder nach oben drehe. Denn die Tiefs vom 8. Juni und 13. Juni bei 18,72 bzw. 18,76 Euro könnten einen Doppelboden ausgebildet haben. Gepaart mit dem Kurssprung am Mittwoch spreche das dafür, dass die Korrektur zu Ende sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: