Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,65 EUR -0,35% (17.01.2024, 14:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,655 EUR -0,55% (17.01.2024, 14:14)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld lasse das Kaufsignal bei der Deutschen Telekom weiter auf sich warten. Erst mit dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch über 23,13 Euro wäre von einem echten Befreiungsschlag zu sprechen. Am Mittwoch könnten allerdings auch neue Kaufempfehlungen vonseiten der Analysten keinen Schwung bringen.So habe Barclays das Kursziel noch einmal von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Das Wettbewerbsumfeld in Deutschland bleibe "langweilig rational", so Analyst Mathieu Robilliard. Die Unternehmen würden wie bereits 2023 auf für 2024 auf einen positiven Ausblick verweisen. Nach dem Sommer könnten dann endgültige Entscheidungen hinsichtlich der Spektrumsauktion/-erweiterung und eines möglichen Huawei-Ersatzes fallen.Noch mehr Luft nach oben sehe sogar J.P. Morgan. Analyst Akhil Dattani habe den fairen Wert auf 31 Euro bestätigt, sein Votum laute "overweight". Er fordere in seiner Branchenstudie allerdings, dass die Konzerne der Branche künftig auch einen Ausblick für den Gewinn je Aktie geben sollten. Diese Kennzahl sei früher unzuverlässig gewesen, dies habe sich ihm zufolge aber geändert.Durch den Rücksetzer am Mittwoch habe sich das Chartbild bei der T-Aktie zwar wieder leicht eingetrübt. Das Mehrjahreshoch bei 23,13 Euro sei aber weiterhin nur gut zwei Prozent entfernt. Gelinge der Sprung über diese Marke, wäre das ein starkes Kaufsignal. Angesichts der starken operativen Entwicklung und der attraktiven Bewertung sollten mittelfristig dann auch die Ziele von Barclays und J.P. Morgan ins Visier rücken.Die Telekom-Aktie bleibt ein Basisinvestment für konservative Anleger, so Maximilian Völkl. Ein neues Mehrjahreshoch sollte nur eine Frage der Zeit sein. Die optimistischen Analystenstimmen würden eine deutliche Sprache sprechen, zudem locke eine attraktive Dividendenrendite von 3,4 Prozent. "Der Aktionär" bleibt entsprechend weiterhin zuversichtlich für den DAX-Titel. (Analyse vom 17.01.2024)