Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

20,90 EUR +0,14% (21.02.2023, 15:51)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

20,92 EUR +0,55% (21.02.2023, 15:36)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (21.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An diesem Donnerstag, den 23. Februar, lege die Deutsche Telekom Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 vor. Würden diese gut ausfallen, könnte dies der Aktie neue Impulse verleihen und den Kurs nach dem jüngst erreichten Mehrjahreshoch noch weiter nach oben treiben. Das müssten Anleger im Vorfeld wissen.Bereits drei Mal habe die Deutsche Telekom Hand an ihre Prognose gelegt. Allerdings habe es mittlerweile fast Tradition, dass der Konzern seine Jahresziele zunächst eher konservativ fasse und dann zur Zahlenvorlage pro Quartal häppchenweise erhöhe. Gerne zeige sich Telekom-Chef Tim Höttges optimistischer, nachdem die mit Abstand wichtigste Sparte T-Mobile US ihre Zahlen vorgelegt und ihren Ausblick nachgeschärft habe.Für das abgeschlossene Jahr wolle der Vorstand ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (bereinigtes EBITDA AL) von mehr als 37 Milliarden Euro erzielen. Im Vorjahr habe die Deutsche Telekom hier noch 37,3 Milliarden Euro ausgewiesen.Allerdings unterstelle der Konzern für das gesamte Jahr einen konstanten Wechselkurs von 1,18 Dollar je Euro. Rechne man allerdings - wie es Analysten tun würden - mit dem aktuellen durchschnittlichen Kurs von 1,05 Dollar je Euro, komme ein Wert von knapp 40 Milliarden Euro heraus.Beim Free Cashflow AL wolle Konzernchef Höttges mehr als zehn Milliarden Euro erreichen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wolle er auf mehr als 1,50 Euro heben. Wie bereits bekannt, habe die Telekom für das abgeschlossene Jahr eine Dividende von 70 Cent je Aktie vorgeschlagen. Für 2021 habe es 64 Cent je Papier gegeben.Interessant dürfte zudem sein, ob sich die Telekom-Tochter T-Mobile US wie am Markt spekuliert den Konkurrenten Mint Mobile einverleibe. Zuletzt habe ein Bericht des Manager Magazin eine Summe von bis zu 920 Millionen Euro für die Übernahme genannt. Der Aufsichtsrat des Mutterkonzerns solle den Zukauf bereits durchgewunken haben."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich für die T-Aktie. Anleger bleiben vor den Zahlen dabei und setzen auf weiter steigende Kurse, so Maximilian Völkl. Angesichts der Bewertung seien neue Hochs durchaus drin. (Analyse vom 21.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: