Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,30 EUR +0,80% (23.02.2023, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,345 EUR +1,14% (23.02.2023, 09:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom wolle 2023 noch mehr verdienen. Der operative Gewinn inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) solle im laufenden Jahr um vier Prozent auf fast 41 Mrd. Euro steigen, habe der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mitgeteilt.Der Konzern habe sich im vergangenen Jahr unter anderem von seinem Niederlande-Geschäft getrennt und die Funkturmtochter GD Towers veräußert, weswegen die Telekom einen Pro-Forma-Vorjahreswert als Basis nehme. Der freie Mittelzufluss (FCF AL) solle auf dieser Basis von 11,2 Mrd. Euro um mindestens 40 Prozent auf mehr als 16 Mrd. Euro klettern.Im Jahr 2022 habe die Deutsche Telekom den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent rund 114,4 Mrd. Euro gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) sei um 7,7 Prozent auf 40,2 Mrd. Euro geklettert. Damit habe der Vorstand sein eigenes Ziel erreicht, die Telekom habe sich zudem besser entwickelt als von Analysten erwartet. Unter dem Strich habe der Telekom-Konzern etwa acht Mrd. Euro nach knapp 4,2 Mrd. Euro im Vorjahr verdient. Analysten hätten hier im Vorfeld mit 7,7 Mrd. Euro gerechnet. Die Dividende solle, wie bereits im November 2022 erklärt, auf 70 Cent je Aktie steigen."Die Verwerfungen in der Welt und ihre Folgen lassen auch die Telekom nicht unbeeindruckt", habe der Vorstandsvorsitzende Tim Höttges gesagt. "Dank konsequenter Umsetzung unserer Strategie haben wir 2022 dennoch alle unsere Ziele erreicht."Die Deutsche Telekom-Aktie entwickle sich derzeit enorm stark. Am Mittwoch habe der Titel bei 21,16 Euro ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Am frühen Donnerstagmorgen reagiere das Papier mit einem leichten Minus. Anleger, die der AKTIONÄR-Empfehlung im März 2020 gefolgt seien, würden sich mit ihrer Position bereits mehr als 80 Prozent im Plus befinden.Anleger sollten die Gewinne mit einem Stopp bei 17,20 Euro weiter laufen lassen, so Marion Schlegel "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link