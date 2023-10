XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitern (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld sei die Deutsche Telekom-Aktie nach der Erholung im August und Anfang September zuletzt wieder unter die 20-Euro-Marke gerutscht. Am Freitag gehöre der Magenta-Konzern jedoch zu den Gewinnern im DAX und profitiere dabei von einer positiven Studie der UBS.Die Deutsche Telekom sei gut positioniert, um von einigen ESG-Trends zu profitieren, die den Sektor derzeit betreffen würden, so Analyst Polo Tang. Allerdings könnten sich daraus auch Risiken für das Unternehmen ergeben. So könnte etwa die Nichterfüllung der Emissionsziele den teuren Erwerb von CO2-Zertifikaten nach sich ziehen. Zudem könnte die Marke dadurch beeinträchtigt werden.Für die Kursentwicklung den DAX-Titels bleibe der Experte jedenfalls positiv gestimmt. Tang habe das Kursziel von 26,20 auf 26,70 Euro erhöht und das "Buy"-Rating bestätigt. Knapp 35 Prozent hätte die T-Aktie vom aktuellen Niveau noch Luft nach oben.