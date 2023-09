Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (07.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe die Telekom-Tochter T-Mobile US einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Die Aktien hätten allerdings zunächst mit Verlusten reagiert. Am heutigen Donnerstag sei der Optimismus jedoch zurückgekehrt. Sowohl die Aktien der Deutschen Telekom als auch von T-Mobile US könnten deutlich zulegen. Dabei hätten die Papiere auch von positiven Analystenkommentaren profitiert.Nach den bisher für Aktienrückkäufe freigegebenen 14 Milliarden US-Dollar plane der Chef von T-Mobile US weitere bis zu 19 Milliarden Dollar bis Ende nächsten Jahre in den Erwerb von eigenen Anteilen und Dividende stecken. 3,75 Milliarden Dollar davon sollten direkt als Dividende fließen. Die Gesamtsumme liege zwar etwas unter den Markterwartungen, so der Händler. Der damit verbundene stabile Barmittelzufluss sei aber gleichwohl positiv.Die Deutsche Telekom könne sich zudem über eine erste Dividendenzahlung der Tochter freuen. Analyst Akhil Dattani von der US-Bank J.P. Morgan habe ein positives Fazit gezogen. T-Mobile US sei damit nicht mehr nur "reines Wachstum, sondern Wachstum plus Value". J.P. Morgan habe die Einstufung für Deutsche Telekom auf "overweight" mit einem Kursziel von 28,80 Euro belassen. Die T-Aktie selbst bleibe für Dattani ein "Top Pick" im Sektor.Auch zur Aktie von T-Mobile US habe es positive Stimmen gegeben. Die DZ BANK habe den fairen Wert für T-Mobile US von 170 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe ein weiteres üppiges Aktienrückkaufprogramm und erstmals eine Dividende angekündigt, so Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies komme früher als von ihm gedacht und sollte den Kurs der T-Mobile-Aktie stützen.Wie "Der Aktionär" schon am Mittwoch vermutet habe, habe der Druck auf die beiden Aktien nicht lange angehalten. T-Mobile US gewinne 3,6 Prozent und sei damit der stärkste Wert im NASDAQ 100. Die Deutsche Telekom lege auf Tradegate 0,9 Prozent zu.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.