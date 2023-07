Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (21.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Situation bei der Deutschen Telekom sei derzeit nicht einfach. Die Angst vor Amazon, der AT&T-Schock und das allgemein schwächere Interesse an defensiven Branchen hätten der Aktie zuletzt zugesetzt. Nun könnte der DAX -Titel aber neuen Schwung aus den USA bekommen, die Deutsche Bank bleibe derweil optimistisch.In den USA würden die Werte im NASDAQ 100 am kommenden Montag, den 24. Juli, vor dem Handelsstart neu gewichtet. Wegen der hohen Gewichtung der Schwergewichte solle deren Anteil am Index sinken. Zuletzt hätten die sieben Schwergewichte Apple Microsoft , Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ), Amazon, NVIDIA Tesla und Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ) laut Experten der Postbank 55 Prozent der Gewichtung ausgemacht.Andere Aktien würden dadurch eine höhere Bewertung erfahren und würden von indexorientierten Fonds stärker gekauft. Ein potenzieller Profiteur sei T-Mobile US . Verstärkte Fondskäufe könnten den Kurs antreiben, davon würde auch die Mutter Deutsche Telekom profitieren.Derweil habe Deutsche Bank Research das Kursziel für die T-Aktie leicht von 30 auf 29 Euro gesenkt. Die Einstufung laute aber weiterhin "buy". Analyst Robert Grindle spreche von einem starken Jahresstart der Aktie. Der jüngste Rücksetzer wegen der Angst vor einem Einstieg Amazons in den US-Mobilfunkmarkt habe aber dafür gesorgt, dass die Neubewertung des Nicht-US-Geschäfts wieder rückgängig gemacht worden sei.Die Telekom habe derzeit mit zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen. Doch Amazon habe Mobilfunkpläne dementiert und die Sorgen bei AT&T dürften die Tochter T-Mobile US nicht betreffen. Angesichts der gut laufenden Geschäfte und der attraktiven Bewertung würden die Aussichten gut bleiben, steigende Kurse bei T-Mobile US würden sich zudem positiv auswirken.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutsche Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.