Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (19.01.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) hat erstmals seit Anfang 2002 die Marke von 20 Euro übersprungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Papiere würden von guten Zahlen von T-Mobile US profitieren. Die amerikanische Telekom-Mobilfunktochter habe im vierten Quartal die Zahl ihrer Vertragskunden überraschend kräftig gesteigert. Netto sei diese um 1,82 Mio. gestiegen. Im Gesamtjahr seien somit gut 6,4 Mio. zusätzliche Vertragskunden verzeichnet worden. Das sei etwas mehr gewesen, als zuletzt mit 6,2 Mio. bis 6,4 Mio. in Aussicht gestellt. Damit habe das Unternehmen das achte Jahr in Folge die meisten Neukunden unter den US-Anbietern verzeichnet. Ende 2022 habe der Konzern insgesamt 113,6 Mio. Kunden gezählt.Zur Erinnerung: T-Mobile US sei mit der Übernahme des Rivalen Sprint 2020 angetreten, um den US-Platzhirschen Verizon und AT&T das Wasser abzugraben. Die USA seien für die Bonner in den vergangenen Jahren zum bei weitem größten Konzernteil geworden.Und T-Mobile wolle mehr: Kreisen zufolge werde die Übernahme des Billiganbieters Mint Mobile erwogen. Entsprechende Gespräche seien bereits geführt worden, habe Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Allerdings sei bislang keine Entscheidung getroffen worden. Mint Mobile gehöre seit 2019 zum Teil dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds und ziele auf besonders preissensible Kunden. Unabhängig davon, ob es zur Übernahme komme, bleibe T-Mobile US eine Perle im Portfolio der Deutschen Telekom.