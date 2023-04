XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

22,60 EUR -1,93% (06.04.2023, 17:37)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.04.2023/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Abprall bestätigt - ChartanalyseDie Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im bisherigen Verlaufshoch habe die Aktie 23,12 EUR erreicht, sei am Donnerstag aber wieder etwas zurückgekommen und habe bis 22,23 EUR im Tagestief korrigiert. Damit habe Papier genau den 10er-EMA im Tageschart erreicht und habe hier wie bereits in den Vorwochen erneut nach oben abprallen können. Das Papier sei am Donnerstag zudem mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen.Das Papier der Deutschen Telekom könnte nun den Abprall am 10er-EMA im Tageschart bestätigen und die Aufwärtsdynamik vom Donnerstag weiter fortsetzen. Solange sich die Aktie über dem 10er-EMA halten könne, sei direkt mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die erste Anlaufmarke wäre dabei der Bereich um 23,00 EUR. Danach sollte die Aktie das Verlaufshoch bei 23,12 EUR anlaufen und dem Aufwärtstrend folgend überschreiten. (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:22,695 EUR +0,27% (11.04.2023, 08:48)