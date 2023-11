Kursziel

Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 31,00 Overweight JP Morgan Akhil Dattani 09.11.2023 29,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 09.11.2023 28,40 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 21.11.2023 28,00 Buy Berenberg Bank Usman Ghazi 20.11.2023 26,70 Buy UBS Polo Tang 09.11.2023 26,00 Overweight Barclays Capital Mathieu Robilliard 10.11.2023

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.11.2023/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 31,00 oder 26,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 9. November die Zahlen zum 3. Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 9. November berichtete, traue sich die Deutsche Telekom für das laufende Jahr erneut in kleinen Schritten etwas mehr zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) dürfte nun auf rund 41,1 Milliarden Euro zulegen, habe der DAX-Konzern am 9. November in Bonn mitgeteilt. Der freie Mittelzufluss solle nun bei mehr als 16,1 Milliarden Euro liegen. Bislang habe der Vorstand bei beiden Kennziffern jeweils 100 Millionen Euro weniger auf dem Zettel gehabt. Während Analysten ohnehin mit einem Mittelzufluss in der Größenordnung gerechnet hätten, liege die neue Prognose für den operativen Gewinn über dem Konsens.Im dritten Quartal sei der Konzernerlös um fast 5 Prozent auf knapp 27,6 Milliarden Euro abgerutscht. Neben einer Umstellung beim Leasing mit Endgeräten hätten sich Wechselkurseffekte negativ ausgewirkt. Organisch habe der Umsatz leicht zugelegt. Ähnlich sehe es beim bereinigten organischen Gewinn inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) aus, der mit rund 10,5 Milliarden Euro stagniert habe. Bei konstanten Wechselkursen habe das Plus bei 6,2 Prozent gelegen. Beim operativem Gewinn habe die Telekom die Marktschätzungen übertroffen, während der Umsatz erwartungsgemäß ausgefallen sei. Unter dem Strich habe die Telekom 1,9 Milliarden Euro nach knapp 1,6 Milliarden im Jahr zuvor verdient.Die Telekom wolle ihre Dividende deutlich auf 0,77 Cent je Aktie steigern. Das wäre der höchste Wert seit der Ausschüttung für das Jahr 2009. Zudem will der Konzern Aktien im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, billigt Analyst Akhil Dattani von JP Morgan dem Titel das höchste Kursziel von 31 Euro zu. Die Einstufung für Deutsche Telekom wurde auf "overweight" belassen. Das Zahlenwerk des Bonner Telekomkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen und die Ziele für das US-Geschäft seien angehoben worden, habe Dattani in einer am 9. November vorliegenden Studie geschrieben. Der Höhepunkt des Zahlenwerks aber sei die starke kommerzielle Geschäftsentwicklung außerhalb der USA. DAX -Konzern nach Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Telekomanbieter habe einmal mehr ein starkes Quartal hinter sich, habe Analyst Mathieu Robilliard in einer am 10. November vorliegenden Studie geschrieben. Die Zielsetzungen seien dank des US-Geschäfts angehoben worden und bezüglich der Kapitalverwendung habe sich das Unternehmen für Anleger wieder ermutigend geäußert.Was jedoch sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: