Kursziel

Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 30,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 17.04.2023 29,50 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 28.04.2023 26,50 Overweight Morgan Stanley Emmet Kelly 04.04.2023 26,00 Buy UBS Polo Tang 24.04.2023 25,50 Overweight Barclays Capital Mathieu Robilliard 26.04.2023 25,00 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 27.04.2023 25,00 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 27.02.2023 25,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 24.02.2023 23,60 Buy Jefferies Jerry Dellis 23.02.2023

Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,36 EUR +0,23% (09.05.2023, 20:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

21,385 EUR +0,40% (09.05.2023, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.05.2023/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 23,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG wird am 11. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, billigt Robert Grindle von Deutsche Bank Research dem Titel das höchste Kursziel von 30,00 Euro zu. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Deutsche Telekom sei 2022 in der europäischen Telekombranche der beste Wert gewesen und auch 2023 habe stark begonnen, habe Analyst Grindle in einer am 17. April vorliegenden Studie geschrieben. Der Analyst sehe weiteres Kurspotenzial, die Aktie zähle er zu seinen "Top Picks". Die 2023er Prognosen der Bonner lägen im Rahmen seiner Erwartung für das Geschäft ohne die Funkmasten, dessen Einnahmen zusammen mit einer eventuellen Beteiligung an den Aktienrückkäufen von T-Mobile US das in der Branche überdurchschnittliche Wachstum an Aktionärsausschüttungen unterstrichen.Ein niedrigeres Kursziel sieht hingegen die US-Investmentbank Goldman Sachs: Der betreuende Analyst, Andrew Lee, hat die Deutsche Telekom-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Andrew Lee habe in einer am 27. April vorliegenden Studie nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen für den Konzern vorgenommen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: