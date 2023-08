Kursziel

Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 29,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 11.08.2023 28,80 Overweight JP Morgan Akhil Dattani 16.08.2023 27,20 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 16.08.2023 26,00 Overweight Barclays Capital Mathieu Robilliard 30.08.2023 25,70 Buy UBS Polo Tang 10.08.2023 23,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 10.08.2023



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (31.08.2023/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,00 oder 23,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 10. August die Zahlen zum 2. Quartal 2023 präsentiert.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. August hervorgeht, habe die Deutsche Telekom nach ihrer Tochter T-Mobile US ebenfalls die Jahresziele feingeschliffen. Für 2023 solle nun ein branchenübliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) von 41,0 Milliarden Euro zustande kommen, wie das im DAX notierte Unternehmen am 10. August in Bonn mitgeteilt habe. Das sei aber nur minimal mehr als bislang avisiert. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) bleibe bei mehr als 16 Milliarden Euro.Unterdessen habe die Telekom in Deutschland im zweiten Quartal unter eigenen Marken 319.000 Mobilfunkkunden für sich gewonnen - fast zwei Drittel mehr als Analysten erwartet hätten. Der Wettbewerber Telefónica Deutschland (O2) ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ) habe einen ähnlich starken Zuwachs gemeldet, während der britische Konkurrent Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) netto 24 000 Verträge gezählt habe.Auf Konzernebene sei der Umsatz des zweiten Quartals gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent auf 27,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Das habe vorrangig an schwächeren Verkäufen von Endgeräten gelegen, von denen bei Telekomunternehmen kaum etwas hängen bleibe. In den USA fahre T-Mobile zudem das Leasing von Mobilfunk-Endgeräten zurück. Mit Dienstleistungen wie Sprach- und Daten-Übertragungen würden sie dagegen deutlich mehr verdienen. Der Service-Erlös sei um 1,4 Prozent gestiegen.Entsprechend sei das operative Ergebnis inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) der Monate April bis Juni um 1,5 Prozent auf gut 10 Milliarden Euro gestiegen. Unter dem Strich verdiente die Deutsche Telekom mit 1,5 Milliarden Euro gut 5 Prozent mehr, so die dpa-AFX ergänzend.Die niedrigste Kursprognose für die Deutsche Telekom kommt dagegen von der DZ BANK, die den fairen Wert für die Aktie nach Quartalszahlen von 25,00 auf 23,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "kaufen" belassen hat. Der solide Zwischenbericht liege ungefähr im Rahmen seiner Erwartungen, habe Analyst Karsten Oblinger in einer am 10. August vorliegenden Studie geschrieben. Auch die minimale Anhebung des bereinigten Ergebnisausblicks (EBITDA) sei erwartungsgemäß.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: