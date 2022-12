Kursziel

Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 29,50 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 11.11.2022 29,00 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 01.12.2022 26,40 Buy UBS Polo Tang 30.11.2022 25,00 Outperform Bernstein Research Stan Noel 30.11.2022 23,60 Buy Jefferies Jerry Dellis 10.11.2022 23,50 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 25.11.2022 23,50 Overweight Barclays Capital Mathieu Robilliard 24.11.2022 23,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 11.11.2022 23,00 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 10.11.2022

Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,50 oder 23,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 10. November die Zahlen zum 3. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November zu entnehmen ist, wolle die Deutsche Telekom im laufenden Jahr etwas mehr operativ verdienen als bisher in Aussicht gestellt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) solle 2022 nun auf mehr als 37 Milliarden Euro steigen, habe der DAX -Konzern am Donnerstag, 10. November, in Bonn mitgeteilt. Bisher habe ein Anstieg auf rund 37 Milliarden Euro im Raum gestanden. Analysten hätten sich im Vorfeld deutlich mehr erhofft und im Schnitt mit einem Plus auf rund 40 Milliarden Euro gerechnet.In den Monaten Juli bis September sei der Konzernumsatz um fast 9 Prozent auf knapp 29 Milliarden Euro gestiegen, was ein weiteres Mal maßgeblich am Amerika-Geschäft gelegen habe. Der operative Gewinn (bereinigtes EBITDA AL) sei ähnlich stark auf 10,5 Milliarden Euro geklettert. Unter dem Strich fiel der Gewinn deutlich höher aus: Unter anderem wegen des Anstiegs der operativen Ertragskraft stieg der bereinigte Nettogewinn um mehr als 80 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat das Kursziel von 27,50 auf 29,00 Euro angehoben und die Aktien auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung habe Analyst Akhil Dattani in einer am 1. Dezember vorliegenden Studie auf "overweight" belassen. 2023 gebe es diverse Kurstreiber, die über das Wohl und Wehe der Telekom-Sektorwerte entscheiden dürften, schrieb der Experte in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick. Es gehe um Preismacht, Investitionen, Regularien und die Verschuldung. Sein "Top Pick" sei die Deutsche Telekom.Am wenigsten optimistisch gestimmt für die Telekom-Aktie ist u.a. der DZ BANK-Analyst, Karsten Oblinger, mit einem Kursziel von 23 Euro. Die Einstufung wurde nach Zahlen auf "kaufen" belassen. Die Telekom habe ein solides drittes Quartal berichtet und den Gesamtjahresausblick erneut leicht angehoben, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am 10. November vorliegenden Studie. Der Dividendenvorschlag liege exakt in Einklang mit Oblingers Schätzung.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: