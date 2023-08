Kursziel

Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 29,50 Overweight JP Morgan Akhil Dattani 03.08.2023 29,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 28.07.2023 28,00 Buy Berenberg Bank Usman Ghazi 04.08.2023 27,50 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 15.05.2023 26,20 Buy UBS Polo Tang 05.06.2023 24,00 Buy HSBC - 05.06.2023 19,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 11.05.2023 - Overweight Barclays Capital Maurice Patrick 05.06.2023

Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,52 EUR -1,83% (08.08.2023, 21:30)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,556 EUR -1,23% (08.08.2023, 17:44)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.08.2023/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,50 oder 19,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG wird am 10. August die Zahlen zum 2. Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Deutsche Bank Research. Der betreuende Analyst Robert Grindle hat die Einstufung für den DAX-Titel nach Quartalszahlen von T-Mobile US auf "buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Mobilfunktochter habe starke Zahlen präsentiert und die Jahresziele angehoben, habe Robert Grindle in einer am 28. Juli vorliegenden Studie gelobt.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Deutsche Telekom kommt dagegen von den Analysten von HSBC, die die Aktie des Telekommunikationsunternehmens am 5. Juni weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft, das Kursziel von 27,00 auf 24,00 EUR gesenkt hätten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: