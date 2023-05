Kursziel

Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 29,50 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 11.05.2023 27,50 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 15.05.2023 26,20 Buy UBS Polo Tang 23.05.2023 26,00 Overweight Barclays Capital Mathieu Robilliard 12.05.2023 24,00 Kaufen RBI Andreas Schiller 17.05.2023 19,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 11.05.2023

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 245 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 207.000 Mitarbeitenden (31.12.2022) einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,50 oder 19,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 11. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2023 präsentiert.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Mai hervorgeht, habe die Deutsche Telekom durch den Verkauf ihres Funkturmgeschäfts den höchsten Quartalsgewinn seit Jahren eingefahren. Mit 15,4 Milliarden Euro habe sich der berichtete Konzernüberschuss nahezu vervierfacht, wie das im DAX notierte Unternehmen am 11. Mai in Bonn mitgeteilt habe. "Nun wird in unseren Zahlen sichtbar, wie die Funkturm-Transaktion für die Deutsche Telekom Wert geschaffen hat", habe Konzernchef, Tim Höttges, laut Mitteilung gesagt. Ohne diesen Einmaleffekt sei der Nettogewinn wegen des veränderten Zinsumfeldes um 12,5 Prozent auf knapp 2 Milliarden Euro abgerutscht.Der Konzernumsatz der Monate Januar bis März habe nahezu bei 27,8 Milliarden Euro stagniert. In Deutschland habe die Deutsche Telekom nach Abzug von Kündigungen 274.000 neue Mobilfunkkunden überzeugt und damit weniger als der Konkurrent Telefónica Deutschland ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ), der fast 370.000 Menschen für sich gewonnen habe.Für das laufende Jahr habe sich Konzernchef Höttges nun ein etwas höheres Ziel für den operativen Gewinn gesetzt. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) auf rund 40,9 Milliarden Euro steigen, zuvor wurden rund 40,8 Milliarden Euro erwartet, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für den Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der Umsatz liege etwa auf Höhe der Erwartungen, habe Analyst Akhil Dattani am 11. Mai in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht geschrieben. In Deutschland laufe es aber besser als gedacht.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: