Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 28,50 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 16.08.2022 27,00 Buy Berenberg Usman Ghazi 10.08.2022 25,10 Outperform Bernstein Research Stan Noel 10.08.2022 23,50 Overweight Barclays Capital Simon Coles 11.08.2022 23,50 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 15.08.2022 23,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 12.08.2022 - Buy Deutsche Bank AG Robert Grindle 24.08.2022

Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,836 EUR +0,37% (25.08.2022, 21:36)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,878 EUR +0,79% (25.08.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.08.2022/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,50 oder 23,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 11. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 11. August berichtete, sei der Konzernumsatz der Monate April bis Juni um fast sechs Prozent auf etwa 28 Milliarden Euro geklettert. Als um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) seien davon rund 9,9 Milliarden Euro übrig geblieben - ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Organisch sei der Erlös aber auf der Stelle getreten. Unter dem Strich sei der bereinigte Konzernüberschuss nach Minderheiten um fast 16 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro geklettert.Inklusive Sondereffekte - etwa den Kosten infolge der Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint und einen Vergleich wegen eines Hackerangriffs - sei das Nettoergebnis aber um rund 22 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro gesunken, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, billigt Akhil Dattani von J.P. Morgan dem Titel das höchste Kursziel von 28,50 Euro zu und stuft ihn weiterhin mit "overweight" ein. Sollte die Zinsstrukturkurve steiler werden - aller Voraussicht nach nicht vor der Sitzung der US-Notenbank im September - dann könnten werthaltige Anlagen wie der Telekomsektor den Gesamtmarkt wieder anführen, schrieb Akhil Dattani in einer am 16. August vorliegenden Sektorstudie. Denn für den als defensives Investment geltenden Sektor wäre eine solche Zinsentwicklung ein Rückenwind. Eine Rezession stelle allerdings ein Risiko dar.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Deutsche Telekom kommt dagegen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für den im DAX notierten Konzern von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das robuste Wachstum des Telekommunikationsunternehmens in Europa habe sich im Zahlenwerk zum 2. Quartal widergespiegelt, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am 15. August vorliegenden Studie. Da zudem die US-Tochter T-Mobile US nun mit Blick auf den für Aktionäre wichtigen freien Barmittelfluss (FCF) in einer "Ernte-Phase" eintrete, sollte dies den erheblichen und zudem noch gewachsenen Bewertungsabschlag der T-Aktie verringern helfen. Andrew Lee zufolge werde sich der FCF der Deutsche Telekom-Gruppe in den nächsten vier Jahren verdreifachen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: