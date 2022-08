Kursziel

Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 06.07.2022 28,50 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 14.07.2022 27,20 Buy Kepler Cheuvreux Andrei Dragolici 01.08.2022 27,00 Buy Berenberg Bank Usman Ghazi 05.07.2022 26,50 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 21.07.2022 26,00 Buy UBS Polo Tang 15.07.2022 24,60 Outperform Bernstein Research Stan Noel 14.07.2022 24,00 Overweight Morgan Stanley Emmet Kelly 15.06.2022 23,60 Buy Jefferies Ulrich Rathe 22.07.2022 23,50 Overweight Barclays Capital Simon Coles 30.06.2022 22,50 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 14.07.2022 21,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 14.07.2022 20,00 Halten RBI Bernd Maurer 20.07.2022



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,006 EUR +1,22% (09.08.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,986 EUR +1,13% (09.08.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.08.2022/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,50 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG wird am 11. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Kepler Cheuvreux: Analyst Andrei Dragolici hat am 1. August die Coverage für den Titel mit dem Votum "buy" und dem Kursziel von 27,20 Euro wieder aufgenommen.Die niedrigste Kursprognose für Deutsche Telekom kommt dagegen von der Raiffeisen Bank International AG: Der dort zuständige Analyst Bernd Maurer hat 20 Euro in Aussicht gestellt. Die strukturellen Wachstumstreiber des Sektors seien nach wie vor intakt. Verstärkte Digitalisierungstrends hätten eine erhöhte Nachfrage nach höheren Bandbreiten, schnelleren Geschwindigkeiten, Wi-Fi-Routern und Datenvolumina sowie IKT-Projekten für Geschäftskunden ausgelöst. Nach Meinung des Analysten sollte es nicht überraschen, dass die Wachstumsdynamik angesichts der starken Entwicklung der letzten Quartale im weiteren Jahresverlauf und in 2023 nachlassen dürfte.Darüber hinaus fordere der Kostendruck - insbesondere bei Strom-, Content-, Marketing- und Personalkosten - auch in der Telekommunikationsbranche seinen Tribut und ein weiterer Margenanstieg erscheine Maurer unwahrscheinlich. Dennoch habe sich die zugrundeliegende Ertragskraft des Sektors sichtlich verbessert.Maurer erachte die Bewertung des Telekommunikationssektors in Europa generell als weiterhin durchaus attraktiv (EV/EBITDA 22e Median unter 6x), vor allem in Anbetracht zusätzlicher Wachstumsmöglichkeiten des Sektors im gesamten Telekommunikations-, IT- und Daten-Ökosystems. Die Monetarisierung der Infrastruktur (v.a. Funkmasten) einzelner Telekombetreiber führe zu positiven Bewertungseffekten der betreffenden Unternehmen. Die Bewertung der Aktie der Deutschen Telekom liege im Rahmen des Sektor-Durchschnitts. Nach der deutlichen Outperformance der Aktie in diesem Jahr (+16%) sehe Maurer aber kurzfristig geringeres Potenzial.Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hat in seiner Aktienanalyse vom 20. Juli die Aktie der Deutschen Telekom weiterhin mit "halten" bewertet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: