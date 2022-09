XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

19,204 EUR +0,81% (15.09.2022, 11:27)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: 20-Jahreshoch markiert - AktienanalyseDie T-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört 2022 zu den besten DAX-Papieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vor wenigen Tagen habe der Titel mit dem Sprung auf 19,68 Euro ein 20-Jahreshoch markiert. Goldman Sachs sehe weiteres Potenzial: Die US-Investmentbank habe das Kursziel von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Das robuste Wachstum habe sich im Zahlenwerk zum zweiten Quartal widergespiegelt, so die Experten. Da zudem die US-Tochter T-Mobile US nun mit Blick auf den für Aktionäre wichtigen freien Barmittelfluss (FCF) in eine "Erntephase" eintrete, sollte dies den erheblichen und zudem noch gewachsenen Bewertungsabschlag der T-Aktie verringern helfen.Die US-Mobilfunktochter der Telekom habe mit rasanten Kurszuwächsen ihren Börsenwert auf 178 Mrd. Dollar gesteigert und sei damit - etwas überraschend - zur Nummer eins der Telekombranche vorgerückt. Während allein der 48,25-prozentige Anteil an T-Mobile US damit umgerechnet fast 85 Mrd. Euro wert sei, komme die Deutsche Telekom auf eine Marktkapitalisierung von lediglich 95 Mrd. Euro.Parallel zum Börsenwert habe T-Mobile US auch die Marktposition in den USA kräftig ausgebaut: Allein im zweiten Quartal sei die Zahl der Vertragskunden um 1,7 Mio. gewachsen, mehr als bei Verizon und AT&T zusammen. Das "Handelsblatt" habe dies jüngst als "überraschende Comeback-Geschichte" bezeichnet. Aus dem langjährigen "Problemfall" sei ein "Börsenliebling" geworden. Mit dem Kauf weiterer Anteile wolle sich die Telekom die Mehrheit an T-Mobile US sichern – gelinge das, könnte der nächste Kurssprung anstehen. (Ausgabe 36/2022)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:19,232 EUR +0,69% (15.09.2022, 11:42)