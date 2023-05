Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

29,15 EUR +0,87% (02.05.2023, 14:13)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

29,30 EUR +1,38% (02.05.2023, 13:38)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (02.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Ein Kauf, wenn auch spekulativer Natur, sei die Aktie von Deutsche Rohstoff. Denn zu den aktuellen Konditionen am Ölmarkt verdiene das Unternehmen glänzend, weswegen jetzt die Prognose für 2023 angehoben worden sei. Auf Basis eines Ölpreises von 75 US-Dollar und eines Gaspreises von 3 US-Dollar werde für dieses Jahr ein Umsatz von 150 bis 170 Mio. Euro (bislang: 140 bis 160 Mio. Euro) und ein EBITDA von 115 bis 130 Mio. Euro (bislang: 110 bis 125 Mio. Euro) erwartet, und für 2024 Erlöse von 190 bis 210 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 155 bis 170 Mio. Euro. Die Basis der hohen Erträge sei das starke Produktionswachstum auf 11 bis 12 Tsd. Barrel of Oil Equivalent per Day in diesem Jahr sowie ein weiteres anvisiertes Plus um 10 bis 15% in 2024. Abgerundet werde das positive Bild durch die von 0,60 auf 1,30 Euro angehobene Dividende. Sollte der Ölpreis zumindest stabil bleiben, habe die Aktie der Deutschen Rohstoff AG noch deutlich Luft nach oben.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die Deutsche Rohstoff-Aktie bei 35,00 Euro. (Ausgabe 16 vom 29.04.2023)Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: