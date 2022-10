Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (27.10.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff: Prognosen angehoben - AktienanalyseDeutsche Rohstoff (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 118,2 Mio. Euro - 122 Prozent mehr als im Vorjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das operative Ergebnis (EBITDA) habe mit 102,3 Mio. Euro fast doppelt so hoch gelegen wie im Vorjahr. Aufgrund der anhaltend hohen Rohstoffpreise, des vorteilhaften Wechselkurses des Euro zum Dollar und einer sehr stabilen Produktion der bestehenden Bohrungen in Colorado und Wyoming erhöhe die Firma die Prognose erneut. Während der Umsatz bei 152 Mio. bis 157 Mio. Euro statt 140 Mio. bis 150 Mio. Euro landen solle, würden beim EBITDA nun 128 Mio. bis 133 Mio. Euro statt 120 Mio. bis 130 Mio. Euro angepeilt. Grundlage für diese Prognose sei ein Ölpreis von 85 Dollar je Barrel, ein EUR/USD-Wechselkurs von 1,00 sowie ein Gaspreis von 6,00 Dollar im Schlussviertel 2022.Aufgrund der jüngst bekannt gegebenen Kooperation mit Occidental, der Produktionsaufnahme der Bohrungen in Utah und allgemein positiver Produktionsentwicklung in Colorado und Wyoming hebe das Unternehmen seine Prognose für Umsatz und EBITDA im kommenden Jahr an. Demnach sollten im Basisszenario ein Umsatz von 140 Mio. bis 160 Mio. statt 125 Mio. bis 135 Mio. Euro und ein EBITDA von 110 Mio. bis 125 Mio. statt 100 Mio. bis 110 Mio. Euro erreicht werden. In einem erhöhten Preisszenario seien sogar ein Umsatz von 155 Mio. bis 175 Mio. Euro und ein EBITDA von 125 Mio. bis 140 Mio. Euro erreichbar. Für das Jahr 2024 erwarte der Vorstand bereits heute einen Umsatz oberhalb von 120 Mio. Euro und ein EBITDA oberhalb von 100 Mio. Euro. (Ausgabe 42/2022)Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: