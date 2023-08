Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DR0) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl und Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-)Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (21.08.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DR0) unter die Lupe.Die Deutsche Rohstoff AG entwickle sich operativ weiter hervorragend. Dank hoher Investitionen in neue Bohrungen hätten die Töchter die Förderung im ersten Halbjahr um 13% auf 1,9 Mio. BOE (Barrel of Oil Equivalent) ausweiten können. Der Konzern habe auf dieser Basis den Umsatz um 4% auf 75,1 Mio. Euro gesteigert. Die Aktivitäten seien hochprofitabel, das EBITDA der ersten sechs Monate habe sich auf 56 Mio. Euro summiert - etwas weniger als im Vorjahr (64,0 Mio. Euro), das allerdings auch von Sondereffekten profitiert habe. Für das Gesamtjahr sehe sich das Unternehmen jetzt auf Kurs in Richtung des oberen Endes der kommunizierten Bandbreiten für den Umsatz (150 bis 170 Mio. Euro) und das EBITDA (115 bis 130 Mio. Euro).Die Deutsche Rohstoff-Aktie sei in den letzten Wochen leicht gestiegen und folge damit dem Ölpreis. Als Hedge für eine weiter steigende Ölnotierung ist die Aktie perfekt geeignet, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 35,00 Euro. (Ausgabe 29 vom 19.08.2023)Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: