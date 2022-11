Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (04.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern präsentiere am 8. November seine endgültigen Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres und wolle dann auch seine Jahresprognose erhöhen. Damit stehe die Deutsche Post im Vergleich zu einigen der großen Wettbewerber besser da.Der Logistiker vermöge es, die Spannung hochzuhalten. Wie bereits vor einem Jahr habe der Konzern zwar angekündigt, die Prognose anzuheben. Auf welche Werte bleibe aber bislang das Geheimnis des Managements um Noch-Konzernchef Frank Appel. Dieses Vorgehen habe die Post auch vor einem Jahr praktiziert. Mit ihrer Ankündigung steche die Post positiv heraus, denn der Rivale Fedex habe das erst im Juni ausgegebene Gewinnziel Mitte September kassiert.Bereits bei der Vorlage der Halbjahreszahlen Anfang August habe sich das Management vorstellen können, mehr als die avisierte Ergebnisspanne zu erreichen - eine entsprechend positive konjunkturelle Entwicklung vorausgesetzt. Einige Analysten hätten daraufhin von einer "verschleierten Prognoseerhöhung" gesprochen.Laut den Mitte Oktober vorgelegten vorläufigen Zahlen hötten sich die Trends in den unterschiedlichen Sparten des Post-Konzerns in Q3 verändert. Hintergrund sei die gesamtwirtschaftliche Lage. So hätten sich die Sendungsmengen im Geschäft zwischen Firmen und Privatkunden im Vergleich zum ersten Halbjahr verbessert, habe es geheißen. Andererseits habe die Post eine nachlassende Nachfrage im Firmenkundengeschäft beobachtet, womit sich den Angaben zufolge auch die Lage bei den knappen Frachtkapazitäten entspannt habe. Insgesamt seien die Netzwerke der DHL-Sparten aber weiterhin gut ausgelastet gewesen.In Q3 habe die Post den vorläufigen Zahlen zufolge einen operativen Gewinn von 2,04 Mrd. Euro erreicht. Das sei mehr als von Analysten im Schnitt erwartet und rund 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten habe der Logistikkonzern nun rund 6,5 Mrd. Euro verdient.Mitte der Woche habe sich der Konzern zu erläutern versucht und dabei auch Fehler eingestanden. So seien Notfallpläne mitunter zu spät aktiviert worden. Wegen zahlreicher Corona-Erkrankungen hätten zudem in bestimmten "Hotspots" bis zu 30 Prozent der Mitarbeiter gefehlt. Dazu komme der generelle Personalmangel. Die lokalen Probleme seien nicht zu beschönigen, habe das zuständige Vorstandsmitglied Nikola Hagleitner berichtet. Aber bundesweit sei das Netz stabil.Gleichzeitig müsse sich die Post für das immense Sendungsaufkommen rüsten, das sie im anstehenden Weihnachtsgeschäft erwarte. Bis zu 11 Mio. Pakete pro Tag würden in der Zeit vor Heiligabend nach Firmenschätzung erwartet. Das sei der gleiche Maximalwert wie vergangenes Jahr.DER AKTIONÄR halte an seiner Einschätzung fest: Die Aktie der Deutschen Post erscheine auf dem aktuellen Niveau unterbewertet. Langfristig orientierte Anleger können beim Blue Chip daher nach wie vor zugreifen und auf eine nachhaltige Gegenbewegung der Dividendenperle setzen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 26,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.11.2022)