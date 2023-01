Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Empfänger von Briefen und Paketen müssten sich wegen eines Warnstreiks bei der Post am Freitag auf Verzögerungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di habe die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren der Deutschen Post ganztägig zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen ohne Ergebnis zu Ende gegangen sei.ver.di habe bereits weitere Ausstände für die folgenden Tage angekündigt. Die Gewerkschaft fordere 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die rund 160.000 Beschäftigten. Der überwiegende Teil der ver.di-Mitglieder bei der Post habe ein niedriges Einkommen und könne Reallohnverluste nicht verkraften, würden die Arbeitnehmervertreter argumentieren. Die letzte Tariferhöhung im Januar 2022 habe bei 2 Prozent gelegen.Das Unternehmen lehne die Forderung ab. Die Annahme, dass Lohnsteigerungen durch Preiserhöhungen weitergegeben werden könnten, sei falsch. Die Post verweise auf die Preisregulierung für das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland.Zugleich habe das Unternehmen zuletzt von konstruktiven Diskussionen gesprochen. Damit sei die Grundlage geschaffen, um in der dritten Verhandlungsrunde am 8. und 9. Februar "ein Angebot vorzulegen, das sich an einem fairen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Beschäftigten und den ökonomischen Realitäten von Post & Paket Deutschland orientieren wird".Auch ohne Streiks gebe es mehr Beschwerden über Zustellmängel. Im vergangenen Jahr habe die Postbeschwerdestelle der Bundesnetzagentur fast dreimal so viele wie 2021 registriert. Die Beschwerden würden sich gegen die ganze Branche richten. Die meisten Wortmeldungen über verspätete oder verlorene Sendungen würden sich aber auf den Marktführer beziehen. Das Unternehmen verweise auf einen hohen Krankenstand und einer allgemein schwierigen Suche nach Arbeitskräften. Die Post habe angekündigt, die Qualität in der Zustellung verbessern zu wollen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: