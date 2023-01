Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (19.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zur Fortsetzung der Post-Tarifverhandlungen habe die Gewerkschaft ver.di ihre Forderung nach einer 15-prozentigen Lohnerhöhung bekräftigt. Dies sei angesichts der hohen Inflation "nicht realitätsfern, sondern notwendig, gerecht und machbar", habe Verhandlungsführerin Andrea Kocsis gesagt. Die Verhandlungen seien am Mittwoch fortgesetzt worden.Das Treffen für die künftige Bezahlung der rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Post im Inland sei für zwei Tage angesetzt. Bei der ersten Verhandlungsrunde am 6. Januar hätten die Positionen noch weit auseinander gelegen. Der Post-Vorstand halte die Forderung der Gewerkschaft für unrealistisch. ver.di-Vertreterin Kocsis habe vor der zweiten Runde gesagt, man werde bei den Verhandlungen "in die Tiefe" einsteigen. Die Post habe klargemacht, dass sie an einer sehr langen Vertragslaufzeit interessiert sei - und zwar bis Mitte 2025. ver.di wolle einen einjährigen Tarifvertrag.Man erwarte einen großen Schritt nach vorn, habe Kocsis gesagt. Sollte dies nicht passieren, werde man entscheiden, "ob wir unserer Forderung in den Betrieben Nachdruck verleihen müssen". Damit gemeint seien Warnstreiks. Die kleinere Fachgewerkschaft DPVKOM setze bereits im kleinen Rahmen auf dieses Mittel: Am Dienstag habe es einen Warnstreik in Karlsruhe gegeben. Die Deutsche Post DHL sei hochprofitabel. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liege allerdings im Ausland.Die Papiere des Bonner Logistikriesen hätten sich indes zuletzt prächtig entwickelt. Und die Chancen stünden gut, dass sich die Rally des DAX-Titels fortsetze. Denn der Aktie sei nun der Sprung über den Widerstand bei 39,82 Euro geglückt. Dadurch sei ein frisches Kaufsignal generiert worden. Jetzt dürfte die Marke von 42,68 Euro in Angriff genommen werden. Könne auch diese übersprungen werden, wäre der Weg nach oben vorerst frei.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von "Der Aktionär": Deutsche Post.