ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (05.07.2022/ac/a/d)



In Erwartung weiter steigender Paketmengen investiere der DAX-Konzern in Großbritannien. So stecke das Unternehmen über 560 Mio. Euro in DHL Parcel UK. Davon solle ein großer Teil in einen neuen Hub im Segro Park Coventry Gateway nahe des Flughafens Coventry fließen. Dort sollten dann über 500.000 Sendungen pro Tag abgewickelt werden.Indes habe sich das US-Analysehaus Bernstein Research zu Wort gemeldet und weise auf ein mögliches Problem hin. So habe Analyst Alexander Irving im Rahmen seiner jüngsten Studie betont, dass die Post sehr "anlagenintensiv" sei und daher in einer Rezession stärker gefährdet wäre als die meisten Wettbewerber. Er stufe die Deutsche Post-Aktie unverändert mit "market perform" ein. Das Kursziel sehe er weiterhin bei 42,50 Euro.DER AKTIONÄR sei für die Deutsche Post-Aktie optimistischer gestimmt. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sei der Titel ein Schnäppchen - sowohl im historischen Vergleich als auch im Branchenvergleich. Langfristig orientierte Anleger können weiterhin auf eine eigentlich fast schon überfällige Gegenreaktion setzen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne bei 29,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.07.2022)