Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Aktien der Deutsche Post befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

45,56 EUR -0,27% (14.07.2023, 08:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

45,755 EUR +0,58% (13.07.2023, 17:35)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (14.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anteilscheine der Deutschen Post hätten auch gestern ihren starken Lauf fortgesetzt und direkt das nächste 52-Wochen-Hoch in Folge markiert. Bald dürfte es dann spannend werden, wenn der Kurs auf die nächste wichtige Hürde in Form des im März 2022 ausgebildeten Widerstandsbereichs zwischen 46,50 und 47,00 Euro.Indes komme die DHL Group bei der Umrüstung ihrer Flotte auf alternative, klimaschonendere Antriebe im Heimatmarkt nach eigenen Angaben voran. Fortan sollten 13 batterieelektrische Lkw Briefe und Pakete in Berlin unter anderem bei Filialen der Deutschen Post und ihren Großkunden abholen und sie zu Brief- und Paketzentren transportieren.Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe am Donnerstag von einem "wichtigen Schritt hin zu klimaneutraler Mobilität im Bereich Logistik" gesprochen. In der Metropolregion Berlin habe DHL rund 150 Fahrzeuge für den Transport zwischen Paketzentren im Einsatz."Der Lkw ist ein ganz wichtiges Verkehrsmittel. Er ist für unsere Lieferketten, für die Logistik einer der Hauptverkehrsträger", habe Wissing gesagt. Derzeit sei der Güterverkehr mit Lkw der Hauptverursacher von CO2-Emissionen im Verkehr. Umso wichtiger sei es, dass man den Lkw-Verkehr in Deutschland klimaneutral stelle. Das Pilotprojekt von DHL sei mit insgesamt 2,3 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert worden.Neben den 13 E-Lkw der Marke Volvo setze DHL bundesweit bereits 110 Biogas-Lkws für den Transport zwischen Brief- und Paketzentren und 24.000 Elektrotransporter für die Zustellung ein.Wer zugreift, sollte den Stoppkurs im Zuge des deutlichen Kursanstiegs nun auf 34,00 Euro nachziehen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Post-Aktie. (Analyse vom 14.07.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.