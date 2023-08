Aktien der DHL Group befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (01.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei eine wirklich schwierige Phase für sämtliche konjunkturabhängige Unternehmen. Umso bemerkenswerter sei, wie gut es trotzdem beim Logistik-Riesen DHL Group laufe. So blicke der DAX -Konzern nach den ersten sechs Monaten nun zuversichtlicher auf das Gesamtjahr und passe die Gesamtjahresprognose leicht nach oben an.Als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwarte das Management 2023 nun statt 6 mindestens 6,2 Milliarden Euro, habe der Konzern am Dienstagmorgen in Bonn mitgeteilt. Das obere Ende der operativen Gewinnspanne bleibe mit 7 Milliarden Euro unangetastet. Vor allem der Bereich Supply Chain habe sich DHL zufolge in den vergangenen Monaten stark entwickelt. In dem Geschäft biete der Konzern seinen Kunden Lieferketten-Logistik an, wie Lagerbetrieb und -haltung, oder auch die Abwicklung von Versandretouren.Nach dem Rekordjahr 2022 befinde sich DHL momentan in einer Abschwungphase. In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Umsatz um gut 16 Prozent zurückgegangen auf gut 20 Milliarden Euro Umsatz. Der Konzern habe im Tagesgeschäft bezogen auf das EBIT knapp 1,7 Milliarden Euro verdient, und damit über ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor. Unterm Strich sei mit 978 Millionen Euro sogar fast Drittel weniger als im zweiten Quartal des Vorjahres geblieben. Die Ergebnisse hätten sich leicht unter den Analystenerwartungen bewegt, beim operativen Gewinn habe DHL abgeschnitten wie prognostiziert."Der Aktionär" halte nach der Anhebung der unteren Spanne der Gesamtjahresprognose an seiner Einschätzung zur DHL Group fest: Der DAX-Konzern sei hervorragend aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren massiv vom Onlineboom zu profitieren. Erhole sich die Weltwirtschaft tatsächlich spätestens 2024 wieder, dürfte dies für einen zusätzlichen Schub sorgen. Dies sollte auf dem aktuell relativ günstigen Bewertungsniveau in keinster Weise eingepreist sein.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.