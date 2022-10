Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

34,485 EUR -0,36% (19.10.2022, 13:16)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

34,535 EUR +0,42% (19.10.2022, 12:59)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (19.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post DHL blicke trotz drohender Rezession mit etwas Optimismus auf das anstehende Weihnachtsgeschäft. Man rechne an einzelnen Spitzentagen vor Heiligabend mit jeweils bis zu 11 Millionen Sendungen, habe der Konzern am Mittwoch in Bonn mitgeteilt. Das sei der gleiche Maximalwert wie Ende 2021. Sollte die Prognose stimmen, würde sich die Post gut schlagen.Konkurrent DPD rechne für sein Geschäft mit einem niedrigeren Tageshöchstwert als 2021 und begründe dies mit der hohen Inflation und konjunkturellen Schwächen, wodurch weniger Pakete verschickt würden.Das Weihnachtsgeschäft sei die wichtigste Zeit für die Paketbranche. Je nach Definition seien damit das vierte Jahresquartal gemeint oder die letzten zwei Monate des Jahres. In dieser Zeit würden die Menschen besonders viel im Online-Handel einkaufen, Rabatt-Aktionen wie der Black Friday würden den Konsum zusätzlich ankurbeln. Corona-Einschränkungen seien in der Weihnachtszeit 2020 und 2021 ein Wachstumstreiber gewesen, in diesem Jahr dürfte dies nicht mehr der Fall sein.Nach dem Ende der Corona-Sonderkonjunktur in der Paketbranche habe die Post in ihrem deutschen Paketgeschäft in diesem Jahr bisher einen schweren Stand. Im ersten Quartal sei der Absatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18,6 Prozent eingebrochen, im zweiten Quartal habe das Minus bei 14,2 Prozent gelegen. Im dritten Quartal solle das Minus immerhin niedriger ausgefallen sein. Eine Prognose zum Paket-Gesamtvolumen im vierten Quartal oder im ganzen Jahr 2022 habe das Management noch nicht veröffentlicht. Die Schätzung zum gleichbleibenden Weihnachts-Spitzenwert sei nun aber ein Hinweis, dass die Post durchaus optimistisch auf das Jahresendquartal blicke.Außerdem habe es von der Post geheißen, dass das Paketmengen-Niveau im November und Dezember 70 Prozent höher sein werde als im September. Die Logistiker könnten die Sendungszahlen schon vorher recht präzise einschätzen, weil sie vorab Verträge mit Händlern über Sendungsvolumina abgeschlossen hätten.Ein hoher Krankenstand sei nach Angaben des "Gelben Riesen" auch der Grund gewesen, dass es im Sommer zu Verzögerungen bei Sendungsbeförderungen gekommen sei. Hierbei sei es allerdings vor allem um Briefe gegangen - bei der Bundesnetzagentur seien viele Beschwerden von Verbrauchern eingegangen, die vergeblich auf Briefe gewartet oder sie nur sehr verspätet bekommen hätten.Es bleibt dabei: "Der Aktionär" hält die Aktie der Deutschen Post auf dem aktuellen Niveau für klar unterbewertet. Langfristig orientierte Anleger können beim Blue Chip daher nach wie vor zugreifen und auf eine nachhaltige Gegenbewegung der Dividendenperle setzen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 26,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link