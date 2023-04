Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Die Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist die Muttergesellschaft des Konzerns Deutsche Post DHL Group, des weltweit führenden Logistikanbieters. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (28.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ein klarer Kauf.Die Aktie der Deutschen Post präsentiere sich nach wie vor in einer sehr robusten Verfassung. Zusätzlichen Rückenwind könnte der DAX-Titel womöglich durch die Spekulation auf ein höheres Briefporto erhalten. Der Bonner Logistikriese rühre dafür bereits wieder die Werbetrommel und verweise auf die im europäischen Vergleich niedrigen Preise.So schreibe die Post auf ihrer Homepage: "Das Porto für den Standardbrief in Deutschland wird im europäischen Vergleich immer günstiger. Das liegt daran, dass die meisten Postunternehmen in Europa seit der letzten Briefpreisstudie der Deutschen Post ihre Preise teilweise drastisch angehoben haben, während das Porto in Deutschland trotz erheblicher Kostensteigerungen unverändert geblieben ist."Indes habe die Deutsche Post ihre Pflicht zu gut erreichbaren Filialen in allen größeren Gemeinden und Städten zuletzt wieder besser erfüllt. Mitte April seien 145 sogenannte Pflichtstandorte unbesetzt gewesen und damit 29 weniger als Ende Januar, habe die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Viele der Standorte seien im Rahmen der üblichen Fluktuation nur vorübergehend unbesetzt.Bei den allermeisten Post-Filialen handle es sich um Einzelhändler, die in ihrem Geschäft auch einen Post-Schalter hätten, etwa Kioske oder Supermärkte. Einer Verordnung zufolge müsse es in jeder Gemeinde mit mehr als 2.000 Einwohnern mindestens eine Post-Filiale geben. Ab 4.000 Einwohnern dürfe eine Filiale in zusammenhängend bebauten Gebieten nicht weiter entfernt sein als zwei Kilometer. Bundesweit gebe es 12.000 Pflichtstandorte, nur etwas mehr als ein Prozent davon sei nicht besetzt.Der Strukturwandel auf dem Land mache der Post allerdings Schwierigkeiten. Denn wenn in einem Dorf der letzte Supermarkt schließe und auch sonst keine geeigneten Geschäfte übrig seien, würden dem Bonner Konzern keine Partner mehr für seine Dienste bleiben. Nach Darstellung der Post schwanke der Wert unbesetzter Pflichtstandorte seit längerem auf niedrigem Niveau. Tatsächlich habe die Zahl Ende Dezember 2022 bei 140 gelegen. Im Januar sei es hoch gegangen, inzwischen sei der Wert aber wieder auf das Dezember-Level gesunken.Die im Peergroup-Vergleich günstig bewertete Aktie bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 31,00 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 28.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: