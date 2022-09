Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (08.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.In einem erneut relativ schwachen Marktumfeld würden auch die Anteilscheine der Deutschen Post im frühen Handel leicht nachgeben. Zusätzlichen Gegenwind erhalte die Dividendenperle (erwartete Rendite für das nächste Jahr: 5,0 Prozent) heute auch durch eine neue Analystenstudie aus dem Hause der britischen Großbank HSBC.So habe deren Experte Parash Jain die Post-Aktie erstmals seit mehreren Monaten wieder genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen habe er das Kursziel kräftig gekürzt - von 67,00 auf 48,00 Euro. Das neue Ziel liege aber immer noch mehr als 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Dementsprechend laute die Empfehlung unverändert "kaufen".Indes habe es eine weitere heute veröffentlichte Studie zur Post-Aktie gegeben. Darin beziffere Morten Enggaard von der Jyske Bank den fairen Wert der DAX-Titel auf satte 60,00 Euro. Sein Anlagevotum laute angesichts dieses Kursziels wenig überraschend "kaufen"."Der Aktionär" sei für den Blue Chip daher nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Denn es laufe operativ beim Logistikriesen trotz diverser Störfeuer und Risikofaktoren immer noch relativ gut. Zudem sei die Post-Aktie derzeit sowohl im historischen Vergleich als auch im Branchenvergleich sehr günstig bewertet. Der Stopp könne bei 32,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.