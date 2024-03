Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,905 EUR -3,90% (06.03.2024, 08:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

41,69 EUR -1,69% (05.03.2024)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DHL



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil DHL Group:



DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) vereint zwei starke Marken: DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus Paketversand, internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen; Deutsche Post ist Europas führender Post- und Paketdienstleister. Der Konzern beschäftigt rund 600.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 94 Milliarden Euro. (06.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die DHL Group habe heute ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Operativ seien 6,3 Milliarden Euro verdient worden. Damit habe DHL etwas schwächer abgeschnitten als am Kapitalmarkt erwartet. Für das laufende Jahr rechne der Bonner Logistikriese mit einem operativen Ergebnis zwischen 6,0 und 6,6 Milliarden Euro.Zudem wolle die DHL bis 2026 im besten Fall an das operative Rekordniveau von 2022 anknüpfen. Für 2026 sei dann mit einem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro zu rechnen. 2022 habe der DAX-Konzern knapp 8,4 Milliarden Euro im Tagesgeschäft verdient. Vom Unternehmen befragte Analysten hätten im Schnitt für 2026 lediglich das untere Ende der nun vom Management ausgegebenen Spanne auf dem Zettel. Im neu angelaufenen Jahr könne Konzern-Chef Tobias Meyer einen weiteren Ergebnisrückgang allerdings nicht ausschließen.Indes werde das ursprünglich bis 2024 laufende Aktienrückkaufprogramm nun bis 2025 verlängert und das Volumen von 3,0 auf 4,0 Milliarden Euro angehoben.CEO Meyer habe erklärt: "Das Jahr 2023 stand im Zeichen einer schwachen Weltwirtschaft und vor allem eines schwachen Welthandels. Selbst unter diesen Rahmenbedingungen haben wir unsere Jahresziele erreicht. Unsere hohe Profitabilität erlaubt es uns, kontinuierlich in unser Netzwerk, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und E-Commerce zu investieren und so die Qualität für unsere Kunden weiter zu verbessern." Im Hinblick auf das laufende Jahr habe er betont, dass "uns große Unsicherheitsfaktoren wie die Volatilität in der Nachfrage und geopolitische Krisen erhalten bleiben. Wir sind jedoch sehr gut für die Chancen und Herausforderungen des Jahres 2024 aufgestellt."Deshalb drängt sich ein Einstieg aktuell nach wie vor nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, kann dabeibleiben. Der Stoppkurs sollte unverändert bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: