XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

32,50 EUR +0,56% (12.10.2022)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (13.10.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten 13 Monaten habe sich die Aktie der Deutschen Post in der Spitze mehr als halbiert. Die jüngsten Kursavancen würden nun aber die Hoffnung auf ein Halten der Unterstützungszone bei rund 30 EUR wecken. In den vergangen fünf Jahre habe das Papier auf diesem Niveau immer wieder gedreht, wobei die Bedeutung der beschriebenen Bastion durch das untere Bollinger Band zusätzlich untermauert werde.Apropos Bollinger Bänder: Die Rückkehr in die Grenzen dieses Volatilitätsindikators habe in der Vergangenheit oftmals den Startschuss zumindest für eine temporäre Zwischenerholung geliefert. In die gleiche Kerbe schlage derzeit das neue RSI-Kaufsignal - nachdem der Oszillator zuvor eine positive Divergenz ausgeprägt habe. In diesem Umfeld definiere das 2019er Hoch bei 35,00 EUR ein wichtiges Erholungsziel, ehe die Kombination aus den Glättungslinien der letzten 200 bzw. 38 Wochen (akt. bei 38,71/39,61 EUR) die nächsten Barrieren abstecke.Unter Risikogesichtspunkten gilt es in Zukunft, das jüngste Verlaufstiefs bei 29,68 EUR keinesfalls mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.10.2022)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:32,515 EUR +0,18% (13.10.2022, 08:45)